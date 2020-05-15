Эпидемиолог назвал сроки создания вакцины против коронавируса

Полноценное возвращение к нормальной жизни возможно только с появлением вакцины от коронавируса, считает руководитель Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он озвучил сроки создания спасительного лекарства.



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