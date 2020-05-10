Стала известна опасность массовой вакцинации от коронавируса

Доктор медицинских наук Михаил Костинов предупредил об опасности поспешной разработки вакцины. По его мнению, последствия могут быть катастрофическими.

Сегодня известно о 83 препаратах, которые могут претендовать на звание вакцины от коронавируса. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, шесть из них уже испытывают на добровольцах. Многие эксперты предполагают, что массовая вакцинация может начаться уже этим летом.

Скептически отнесся к этому мнению сотрудник НИИ вакцин и сывороток им И. И. Мечникова Михаил Костинов. По его словам, спешка с массовой вакцинацией не приведет ни к чему хорошему. Побочные действия от вакцинации могут быть более серьезными, чем последствия самой пандемии COVID-19.

Также специалист отметил, что новый вирус относительно стабилен – три его штамма генетически однородны. "Если в вирусе не произойдет более серьезных мутаций, есть надежда, что вакцинация может оказаться эффективной", – заявил Михаил Костинов в интервью для издания "Аргументы и факты".

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире составляет 4,1 миллиона. Жертвами инфекции стали более 280 тысяч пациентов. Выздоровели 1,4 миллиона человек.