Более 11 тысяч за сутки: в России подскочило число зараженных коронавирусом

Согласно данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, инфекцию подхватили еще 11 012 человек. Новые случаи заболевания выявили в 83 регионах России.
Лидером по числу заразившихся остается Москва. В столице зарегистрировано 5 551 больных. На втором месте расположилась Московская область, где заболели 1 133 человека. Тройку замыкает Санкт-Петербург с 414 инфицированными.
Таким образом, за весь период коронавирусом в России заболели 209 688 человек. Количество выздоровевших граждан выросло до 34 306. Жертвами COVID-19 стали 1 915 пациентов.
В настоящее время Россия занимает пятое место в мире по числу инфицированных. На первом месте находятся США с 1 347 318 зараженными. Далее идут Испания и Италия, где зафиксировано 262 783 и 218 268 случаев соответственно.
Напомним, 6 мая президент Владимир Путин провел совещание по ситуации с COVID-19 с главами регионов и членами правительства. Российский лидер уточнил, что решение об отмене карантина должно приниматься исходя из реальной ситуации на местах, а также с опорой на мнение экспертов.
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