Маликов с дочерью устроили вечеринку вопреки режиму самоизоляции

Дмитрий Маликов неоднократно рассказывал, что строго соблюдает режим самоизоляции. Он находится с женой, дочкой и сыном в загородном доме, не покидая пределы владений. Однако в День Победы семейство смогло немного развлечься на карантине. К ним в гости приехали Ксения Собчак, ее сын Платон и муж Константин Богомолов.
Судя по публикациям в разделе "Сторис" инстаграм-аккаунта журналистки, семейство Маликовых радушно приняли друзей. Они накрыли вкусный стол, а также организовали домашний концерт. Звездой вечера стала Стефания Маликова. Она под аккомпанемент своего отца исполнила трогательную песню. Гости наслаждались выступлением и снимали видео. "Впервые сделали вылазку к друзьям-карантинщикам", – написала Ксения.
К слову, Собчак на сегодняшний день подвергает потенциальной опасности других, ведь она активно работает, ездит на съемки. В первую очередь, она рискует здоровьем своего сына Платона. Сложно назвать разумным решение журналистки съездить с ребенком в гости во время пандемии коронавируса.
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