Президент объявил о своем бессилии в борьбе с коронавирусом

По официальным данным, число смертей от коронавируса в Бразилии превысило китайские показатели. "Ну что? Сочувствую", – прокомментировал Болсонару печальную статистику.
Он уточнил, что большинство умерших – люди пожилого возраста. Болсонару выразил соболезнования семьям погибших. "Чудес творить не умею", – заключил президент.
Бразильские журналисты отмечают, что от коронавируса в стране умерли более пяти тысяч человек. Однако к летальным случаям приводит не сама инфекция, а вызванные ей последствия.
Как показывает практика, у половины зараженных вирус никак не проявляется, и почти столько же переносят его в легкой форме. А если такие люди умирают в результате других заболеваний, их все равно записывают в число жертв COVID-19.
Всеобщая паника из-за сравнительно слабого вируса стала инструментом для сведения политических счетов. Глава оппозиционной бразильскому президенту Партии трудящихся Глейзи Хоффман обвинил главу государства в недостаточных мерах по борьбе с эпидемией. Вспышку коронавируса в стране политик назвал достаточным основанием для объявления импичмента главе государства.
Болсонару изначально критически высказывался о коронавирусе. Он не стал вводить всеобщий карантин и ограничивать передвижение. По его мнению, находиться дома нужно только людям старшего возраста. Однако в Бразилии штаты обладают широкими полномочиями и могут действовать в своих внутренних делах вопреки воле президента. Многие из них приняли решение ограничить перемещение граждан.
К 29 апреля число зараженных коронавирусом в мире превысило три миллиона. В то же время США преодолели миллионную планку заболевших.
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