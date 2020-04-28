У российских медиков начал появляться иммунитет к коронавирусу

Главный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что российские медики начинают обретать иммунитет к коронавирусу COVID-19. По ее словам, каждый пятый врач уже защищен от инфекции, сообщает издание "Петербургский дневник".

Попова отметила, что реже всего иммунитет приобретают работники детских инфекционных отделений, в то время как среди персонала взрослых отделений их доля достигает 30%. Она также добавила, что темп прироста новых зараженных в России снизился в 3,5 раза.