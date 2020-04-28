"Инопланетное происхождение": найдена связь между видео с НЛО и коронавирусом

Текущий 2020 год продолжает преподносить человечеству сюрприз за сюрпризом. Пока весь мир поглощен переживаниями об эпидемии коронавируса, Пентагон публикует видео с НЛО.

Не успел 2020 год начаться, как все сМИ заговорили о риске начала Третьей мировой войны из-за очередного обострения на Ближнем Востоке. Когда обмена ядерными ударами и конца света не произошло, планета столкнулась с новым вызовом.

Глобальная пандемия коронавируса охватила весь мир и, вкупе с порожденным ей экономическим кризисом, стала самой большой проблемой человечества. Люди шутили, что из всех напастей, которые еще не случались в 2020 году, остается только нашествие инопланетян. Юмористы немало удивились, когда увидели, что Пентагон официально опубликовал видео, на котором запечатлено НЛО.

О том, что на самом деле за объект попал в объектив камер военных летчиков, можно спорить. Возможно, что речь идет о природном явлении, возможно – об испытании новейшей военной техники. Куда важнее понимать, для чего была нужна подобная публикация в разгар эпидемии коронавируса в мире.

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что периодически Пентагон намеренно публикует кадры, которые можно неоднозначно трактовать. У нынешней публикации, уверен он, есть вполне конкретная задача.

"Чтобы хайпануть и отвлечь внимание от коронавируса, идет вброс разного рода "сенсаций", вплоть до сведений о инопланетянах", – цитирует "Московский комсомолец" Алексея Леонкова. И выбор обнародованных кадров, по его словам, тоже не случаен.

Дело в том, что видео с НЛО может стать хорошим отвлекающим маневром для обеспокоенной общественности."Уже озвучена кем-то теория об инопланетном происхождении коронавируса. И ее сторонники сейчас с удовольствием схватятся за новые факты", – заключил эксперт.

Напомним, коронавирус в мире уже успел привести к весьма тяжелым последствиям. В США болезнь привела буквально катастрофическим последствиям. Сообщается о непропорционально большом числе жертв эпидемии.

Нью-Йорк оказался буквально парализован, больницы города переполнены, а тела погибших приходится хоронить в общих могилах. У американских граждан могут возникнуть вопросы к властям из-за сомнительных успехов в лечении коронавируса.