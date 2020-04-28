Перечислены новые лекарства от коронавируса

Министерство здравоохранения России дополнило список препаратов, применяющихся при лечении от коронавируса. Теперь он состоит из 12 пунктов.

Несмотря на то, что научное сообщество сосредоточило большую часть своих усилий на борьбе с эпидемией, лекарства от коронавируса до сих пор не придумано. В каждой стране врачи по-разному подходят к проблеме поддержки пациентов с этим диагнозом.

В качестве лекарств применяются различные препараты, которые борются с наиболее опасными симптомами коронавируса. В России есть целый ряд средств, которые одобрены для такого применения. Их список опубликован на официальном сайте Министерства здравоохранения. В него вошли:

Хлорохин Азитромицин Гидроксихлорохин Лопинавир + Ритонавир Мефлохин Метилпреднизолон Рекомбинантный интерферон бета-1b Рекомбинантный интерферон альфа Барицитиниб Тоцилизумаб Дексаметазон Сарилумаб.

Также сообщается, что еще три препарата, претендующих на вхождение в перечень лекарств от коронавируса, проходят клинические испытания. Умифеновир, Ремдесивир и Фавипиравир должны испытать, прежде чем предложить их всем пациентам.



Также важное место в обновленных рекомендациях Минздрава России отводится профилактической антивоспалительной терапии для недопущения тяжелого протекания болезни, передает "Царьград". Перечислены меры, которые направлены на то, чтобы симптомы коронавируса не выливались в опасные для жизни и здоровья осложнения.

Напомним, лечение коронавируса на сегодняшний день представляет из себя поддержку организма и борьбу с внешними проявлениями болезни. Препарата, уничтожающего COVID-19, пока не существует.