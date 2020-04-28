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Перечислены новые лекарства от коронавируса

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Министерство здравоохранения России дополнило список препаратов, применяющихся при лечении от коронавируса. Теперь он состоит из 12 пунктов.
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Несмотря на то, что научное сообщество сосредоточило большую часть своих усилий на борьбе с эпидемией, лекарства от коронавируса до сих пор не придумано. В каждой стране врачи по-разному подходят к проблеме поддержки пациентов с этим диагнозом.

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В качестве лекарств применяются различные препараты, которые борются с наиболее опасными симптомами коронавируса. В России есть целый ряд средств, которые одобрены для такого применения. Их список опубликован на официальном сайте Министерства здравоохранения. В него вошли:

  1. Хлорохин
  2. Азитромицин
  3. Гидроксихлорохин
  4. Лопинавир + Ритонавир
  5. Мефлохин
  6. Метилпреднизолон
  7. Рекомбинантный интерферон бета-1b
  8. Рекомбинантный интерферон альфа
  9. Барицитиниб
  10. Тоцилизумаб
  11. Дексаметазон
  12. Сарилумаб.

Также сообщается, что еще три препарата, претендующих на вхождение в перечень лекарств от коронавируса, проходят клинические испытания. Умифеновир, Ремдесивир и Фавипиравир должны испытать, прежде чем предложить их всем пациентам.

Также важное место в обновленных рекомендациях Минздрава России отводится профилактической антивоспалительной терапии для недопущения тяжелого протекания болезни, передает "Царьград". Перечислены меры, которые направлены на то, чтобы симптомы коронавируса не выливались в опасные для жизни и здоровья осложнения.

Напомним, лечение коронавируса на сегодняшний день представляет из себя поддержку организма и борьбу с внешними проявлениями болезни. Препарата, уничтожающего COVID-19, пока не существует.

Автор: 28 апреля 2020, 16:01
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