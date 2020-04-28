Перечислены новые лекарства от коронавируса

Несмотря на то, что научное сообщество сосредоточило большую часть своих усилий на борьбе с эпидемией, лекарства от коронавируса до сих пор не придумано. В каждой стране врачи по-разному подходят к проблеме поддержки пациентов с этим диагнозом.
В качестве лекарств применяются различные препараты, которые борются с наиболее опасными симптомами коронавируса. В России есть целый ряд средств, которые одобрены для такого применения. Их список опубликован на официальном сайте Министерства здравоохранения. В него вошли:
- Хлорохин
- Азитромицин
- Гидроксихлорохин
- Лопинавир + Ритонавир
- Мефлохин
- Метилпреднизолон
- Рекомбинантный интерферон бета-1b
- Рекомбинантный интерферон альфа
- Барицитиниб
- Тоцилизумаб
- Дексаметазон
- Сарилумаб.
Также сообщается, что еще три препарата, претендующих на вхождение в перечень лекарств от коронавируса, проходят клинические испытания. Умифеновир, Ремдесивир и Фавипиравир должны испытать, прежде чем предложить их всем пациентам.
Также важное место в обновленных рекомендациях Минздрава России отводится профилактической антивоспалительной терапии для недопущения тяжелого протекания болезни, передает "Царьград". Перечислены меры, которые направлены на то, чтобы симптомы коронавируса не выливались в опасные для жизни и здоровья осложнения.
Напомним, лечение коронавируса на сегодняшний день представляет из себя поддержку организма и борьбу с внешними проявлениями болезни. Препарата, уничтожающего COVID-19, пока не существует.
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