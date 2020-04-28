Видео НЛО шокировало пользователей

Пентагон обнародовал сенсационные ролики. Они были сняты в разные годы.

Сначала кадры незаконно попали в Сеть, но затем их подлинность официально подтвердило Министерство обороны США. Они были сняты в ноябре 2004 и январе 2015 годов, передает Life.ru.

В ролике видно, как в объектив попадают странные летающие объекты, по форме не похожие на самолет или вертолет. Пользователи Сети разделились на два лагеря.

Одни были шокированы увиденным. "Это видео, кажется, действительно доказывает, что НЛО существует", – высказался один из юзеров. Другие же настроены скептически. Они посчитали, что это всего лишь "крылатая" ракета.



