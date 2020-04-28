Песков объявил о большом выступлении Путина на встрече с губернаторами

Президент России Владимир Путин запланировал большое выступление на совещании с главами регионов во вторник, 28 апреля. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Заседание в формате видеоконференции начнется около 15:00 мск. Раскрыть другие подробности пресс-секретарь отказался. "Давайте дождемся этого совещания", – цитирует Пескова RT.
Совещание пройдет в открытом режиме. Доклады представят мэр Москвы Сергей Собянин, глава Роспотребнадзора Анна Попова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, а также несколько руководителей регионов.
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