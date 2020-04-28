Больше 90 тысяч зараженных: коронавирус в России поставил новый рекорд

Коронавирус в России не сбавляет обороты. Оперативный штаб по борьбе с пандемией опубликовал новые неутешительные данные о числе зараженных.



За последние сутки коронавирус в России выявлен у 6411 человек. Это на 50 больше, чем днем ранее. Общее число зараженных COVID-19 в нашей стране превысило 93 тысячи.



Почти половина новых случаев коронавируса в России выявлена в Москве – 3075. В Московской области зафиксировано 523 случая, в Санкт-Петербурге – 198.

В пятерку регионов с высокой динамикой роста заболеваемости вошла Северная Осетия. За прошедшие сутки там выявлено 148 заболевших. Вероятно, это следствие стихийного митинга за отмену карантина во Владикавказе.

В России из-за коронавируса до 1 мая действует режим всеобщей изоляции. Во вторник, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к гражданам. Ожидается, что глава государства объявит о продлении ограничительных мер до конца майских праздников.

По словам главы Роспотребнадзора, карантин из-за коронавируса в России можно будет ослаблять с 12 мая. Однако для этого граждане должны побыть дома еще две недели.

Говорить об окончании эпидемии коронавируса в России можно в том случае, если за сутки будут выявлять не более 100 заболевших, заявил в комментарии РИА Новости вирусолог Анатолий Альштейн. При текущих темпах распространения инфекции делать выводы рано, уверен он.

Всего коронавирусом в мире, по последним данным, заразились свыше трех миллионов человек, из них почти миллион – в Соединенных Штатах. Более 200 тысяч умерли, около 900 тысяч выздоровели.

