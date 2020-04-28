В России заговорили об окончании эпидемии коронавируса

Говорить об окончании эпидемии коронавируса в России будет возможно в случае, если в день будет выявляться не более 100 новых случаев заражения. Об этом заявил вирусолог Анатолий Альштейн.



Сейчас ежедневный прирост больных коронавирусом в России составляет около шести тысяч. При таком положении дел инфекция продолжит распространяться, уверен эксперт.



Хорошим знаком будет снижение прироста заболевших в два раза, полагает Альштейн. Чтобы говорить о том, что эпидемия коронавируса подошла к концу, в день должны выявлять не больше 100 случаев, приводит слова вирусолога РИА Новости.

Во вторник, 28 апреля, Владимир Путин в очередной раз обратится к россиянам. Ожидается, что глава государства объявит о продлении ограничительных мер до конца майских праздников.

Ранее глава Роспотребнадзора назвала ближайшие недели решающими для борьбы с эпидемией коронавируса в России. По ее словам, если граждане продолжат соблюдать режим всеобщей изоляции, с 12 мая можно будет ослаблять ограничительные меры.

В регионах почти все вопросы по борьбе с коронавирусом отданы на откуп губернаторам. Те имеют право по своему усмотрению и в зависимости от эпидемиологической обстановки ослаблять или ужесточать режим всеобщей изоляции.

На прошлой неделе в Тверской области открылось большинство магазинов и служб сервиса. Тем временем власти Алтайского края собираются ограничить въезд в регион.

За последние сутки в России выявлено более 6,3 тысячи заболевших коронавирусом. Общее число зараженных превысило 87 тысяч.