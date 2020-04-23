"Не совершайте ошибку": глава ВОЗ сделал заявление о коронавирусе

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус предупредил государства об опасности повторной вспышки коронавируса. По его словам, инфекция может свирепствовать долго.

В ходе брифинга в Женеве генеральный директор организации сообщил, что вспышки в Западной Европе стабилизировались или идут на спад. В то же время ситуация с коронавирусом ухудшается в Восточной Европе, Африке, Центральной и Южной Америке.

Тедрос Гебрейесус отметил, что многие государства находятся в начальной стадии пандемии, а столкнувшиеся с инфекцией ранее наблюдают вторую волну. "Не совершайте ошибку, нам предстоит долгий путь. Этот вирус будет с нами долгое время", – цитирует его РИА Новости.

Напомним, что 11 марта ВОЗ назвала вспышку коронавируса в мире пандемией. По последним данным, на планете зарегистрировано более 2,39 миллиона случаев заражения. Жертвами инфекции стали более 162 тысяч человек.

Ситуация с коронавирусом в России остается непростой. 22 апреля число заболевших выросло до 57 999. Большинство случаев – 31 981 – зафиксировали в Москве. Выздоровели 4 420 пациентов, умерли 513 человек.