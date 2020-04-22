Переломный момент: когда закончится пандемия коронавируса

По словам эксперта, переломный момент в пандемии коронавируса будет в мае, но делать окончательные прогнозы еще очень рано. "Ближе к середине мая мы услышим благие вести, касающиеся вакцинации и спада числа зараженных. А после можно ожидать новую волну заболевших коронавирусом. Распространение болезни пойдет на спад только к середине сентября 2020 года", – уверен эксперт.

Но на этом новости не заканчиваются. В конце сентября мистическая планета Раху, движущаяся ретроградно, перейдет в знак Тельца и переломный момент нас ожидает уже на финансовой мировой арене. "Так как знак Тельца отвечает за деньги, а планета Раху является разрушительной и, чаще всего, приносит несчастья и потери, можно говорить о том, что мировые валюты ожидает рецессия", – прогнозирует Дмитрий Ермолаев.