Эксперт дал важный совет заболевшим коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в России превысило 57 тысяч человек. Между тем некоторые при появлении симптомов не спешат отбращаться к медикам. Военный врач Сергей Кодюшев указал на недопустимость самолечения и призвал россиян обращаться за медицинской помощью сразу же после появления первых симптомов.



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