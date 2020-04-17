Три этапа: Трамп начал отменять карантин из-за коронавируса в США

Несмотря на то, что число зараженных коронавирусом в США превысило 650 тысяч человек, президент Дональд Трамп объявил о поэтапной отмене ограничительных мер и режима всеобщей изоляции. По всей видимости, в Белом доме решили, что карантин и остановка экономики несут гораздо большую угрозу, чем COVID-19.



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