Коронавирус: последние новости сегодня, 17 апреля 2020

В Москве продолжает действовать режим самоизоляции, согласно которому горожанам для перемещения по столице на транспорте необходимо использовать специальные пропуска. Эксперты ожидают, что это поможет затормозить скорость распространения коронавируса в городе.
Тем временем эпидемия пришла в каждый российский субъект. Во всей стране не осталось ни одного региона, где ни был бы зарегистрирован случай заражения коронавирусом. Впрочем, пока ситуация в каждом из них складывается уникальная и требующая индивидуального подхода.
Индивидуальным подходом к борьбе с коронаврусом подходят и в мире. Многие страны ориентируются на положительный опыт соседей, однако полностью повторять рецепты других никто не спешит.
Коронавирус в Москве
- заболели – 16 146,
- умерли – 113,
- выздоровели – 1 394.
Коронавирус в России
- Заболели – 28 005,
- Умерли – 237,
- Выздоровели – 2 315.
Коронавирус в мире
- Заболели – 2 131 533,
- Умерли – 142 735,
- Выздоровели – 540 291.
Статистика на сегодня
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|16 146
|113
|1 394
|Россия
|28 005
|237
|2 315
|Италия
|168 941
|22 170
|40 164
|Весь мир
|2 131 533
|142 735
|540 291
Коронавирус | В Москве | В России | В Италии | В мире
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