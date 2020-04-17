Коронавирус: последние новости сегодня, 17 апреля 2020

Последние новости о коронавирусе складываются в единую череду статистических данных, указывающих на продолжение глобальной пандемии. К 17 апреля 2020 года ни одна страна, кроме Китая, до сих пор не может похвастаться тем, что победила болезнь.

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