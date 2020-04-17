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Коронавирус

Коронавирус: последние новости сегодня, 17 апреля 2020

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Последние новости о коронавирусе складываются в единую череду статистических данных, указывающих на продолжение глобальной пандемии. К 17 апреля 2020 года ни одна страна, кроме Китая, до сих пор не может похвастаться тем, что победила болезнь.
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В Москве продолжает действовать режим самоизоляции, согласно которому горожанам для перемещения по столице на транспорте необходимо использовать специальные пропуска. Эксперты ожидают, что это поможет затормозить скорость распространения коронавируса в городе.

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Тем временем эпидемия пришла в каждый российский субъект. Во всей стране не осталось ни одного региона, где ни был бы зарегистрирован случай заражения коронавирусом. Впрочем, пока ситуация в каждом из них складывается уникальная и требующая индивидуального подхода.

Индивидуальным подходом к борьбе с коронаврусом подходят и в мире. Многие страны ориентируются на положительный опыт соседей, однако полностью повторять рецепты других никто не спешит. 

Коронавирус в Москве

  • заболели – 16 146,
  • умерли – 113,
  • выздоровели – 1 394.

Коронавирус в России

  • Заболели – 28 005,
  • Умерли – 237,
  • Выздоровели – 2 315.

Коронавирус в мире

  • Заболели – 2 131 533,
  • Умерли – 142 735,
  • Выздоровели – 540 291.

Статистика на сегодня

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва16 146
113
1 394
Россия28 005
237
2 315
Италия168 94122 17040 164
Весь мир2 131 533
142 735
540 291

Коронавирус В Москве | В РоссииВ Италии | В мире

Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды 

Автор: 17 апреля 2020, 06:00

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