В России поставлен новый рекорд по числу заболевших коронавирусом

Всего коронавирусом в России на 17 апреля заразились 32007 человек. Свежие данные приводит телеграм-канал Mash.
Накануне в России было выявлено 3448 заболевших коронавирусом. По сравнению с прошлыми сутками прирост составил почти 600 человек.
Самая тяжелая ситуация складывается в столице. Из-за коронавируса в Москве ввели цифровые пропуска – они нужны для передвижения на такси, личном и общественном транспорте.
Накануне в столице умерли 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число летальных случаев в Москве достигло 127.
На этом фоне в городе начали автоматически ставить подозрение на коронавирус больным с ОРВИ. На них распространили необходимость 14-дневного карантина. В случае нарушения предусмотрен штраф.
Тем временем МЧС опубликовало рекомендации по защите от коронавируса. Носить маску на улицах в ведомстве сочли нецелесообразным. Изделие нужно надевать в местах массового скопления людей, в том числе в общественном транспорте, а также при уходе за больными.
В мире коронавирусом заразились почти 2,2 миллиона человек, скончались 144 тысячи пациентов. В США число зараженных приблизилось к 700 тысячам, в Испании выявлено 184 тысячи случаев, Италия со 168 тысячами заболевших переместилась на третье место.
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