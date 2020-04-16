Врачи московской больницы №15 поддержали пациентов доброй улыбкой

Чтобы комфортно общаться с собеседником, большинству из нас необходимо видеть его лицо. Но в условиях распространения коронавируса персонал медучреждения должен носить специальные защитные костюмы, полностью закрывающие человека.
Чтобы оказать своим пациентам психологическую поддержку, врачи горбольницы №15 придумали оригинальный способ. Они прикрепили к спецодежде свои фотографии с улыбкой, сообщают "Московское ведомости".
В настоящее время в горбольнице Филатова оборудовано 1300 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. С заболевшими будут работать 2,7 тысячи сотрудников.
У медучреждения есть все необходимое для лечения, включая 146 аппаратов искусственной вентиляции легких. По словам мэра столицы Серге Собянина, сейчас это самая крупная в России клиника для лечения пациентов с COVID-19.
Напомним, что в Москве выявлено около 15 тысяч заболевших коронавирусом, 113 случаев оказались летальными. Большинство умерших имели сопутствующие хронические заболевания: онкология, сахарный диабет, гипертония и прочее.
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