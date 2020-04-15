В Москве поймали несколько сотен нарушителей режима самоизоляции за сутки

В Москве за минувший день задержали 213 нарушителей режима самоизоляции. Отмечается, что у всех этих граждан был диагностирован COVID-19.
По данным НСН, всем нарушителям выписаны штрафы. Задержанных россиян направили на принудительное лечение.
В Москве за минувший день задержали 213 нарушителей режима самоизоляции. Отмечается, что у всех этих граждан был диагностирован COVID-19.
По данным НСН, всем нарушителям выписаны штрафы. Задержанных россиян направили на принудительное лечение.
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