Коронавирус: последние новости сегодня, 16 апреля 2020 года

Нормальная жизнь людей по всему миру закончилась с приходом коронавируса. Теперь народ мониторит последние новости и ожидает, когда минует пик эпидемии.
Для каждой страны этот момент наступит в разное время. Все зависит от начала распространения коронавируса, эффективности предпринятых карантинных мер и множества других факторов. Пока можно лишь сказать, что к 16 апреля 2020 года глобального перелома тенденций заметить нельзя.
Коронавирус в Москве
В городе продолжает действовать режим самоизоляции, а для перемещения на транспорте людям необходимо оформлять электронные пропуска и специальные qr-коды. Систему проверки пообещали улучшить таким образом, чтобы она не создавала лишних проблем горожанам. Карантин должен помочь затормозить скорость распространения коронавируса в Москве. На 16 апреля 2020 года ситуация выглядит следующим образом:
- заболели – 14 776,
- умерли – 106,
- выздоровели – 1 206.
Коронавирус в России
Во всей стране также продолжают нарастать масштабы эпидемии. В каждом регионе ситуация складывается уникальным образом, а значит требует от местных властей индивидуального подхода.
- заболели – 24 560,
- умерли – 200,
- выздоровели – 2 000.
Коронавирус в мире
- Заболели – 2 036 957,
- Умерли - 129 969,
- Выздоровели - 497 964.
Статистика на сегодня
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|14 776
|106
|1 206
|Россия
|24 560
|200
|2 000
|Италия
|165 155
|21 645
|38 092
|Весь мир
|2 036 957
|129 969
|497 964
Коронавирус | В Москве | В России | В Италии | В мире
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