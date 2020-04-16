Коронавирус: последние новости сегодня, 16 апреля 2020 года

Последние новости о коронавирусе продолжают быть скупы на хорошие известия, и если чем-то и могут подбодрить народ, так это заманчивыми перспективами. Рассказывают, что не за горами изобретение лекарства или что вот-вот будет найден способ создать вакцину. Но никаких эффективных мер, кроме самоизоляции, к 16 апреля 2020 года до сих пор не создали.

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