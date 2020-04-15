Доктор Мясников возглавил инфоцентр по ситуации с COVID-19

Главный врач московской больницы №71 Александр Мясников назначен главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает "Русская служба "Би-би-си" со ссылкой на информированный источник.
Специалист будет делиться с гражданами последними новостями о распространении инфекции. Кроме того, Александр Мясников расскажет россиянам о методах профилактики заболевания и способах лечения, передает "Царьград".
Популярные темы форума
Ненавижу свою мать
Здесь задавали вопрос, почему мальчики или парни издеваются над девочками или девушками, ответ вас не удивит
Не собираюсь провоцировать. Просто интересно.
Ненавижу
Прилучный избил Муцениеце
Кто помнит в СССР , модель Регину Заварскую
Во что превратилась моя жизнь
Жить или не жить?
После 30 лет сложно найти..
Когда закончится коронавирус я...