Эксперт обозначил предел распространения коронавируса в России

Эксперт прокомментировал щаявление китайского вирусолога Чжана Вэньхуна. По его мнению, после возвращения холодов ситуация с распространением коронавируса может ухудшиться, он не исключил второй волны эпидемии COVID-19.
Любым вирусом, к которому пока нет иммунитета, должна заразиться большая часть населения страны, а в перспективе – всей планеты. С такой оценкой выступил председатель исполкома регионального отделения движения "СИЛЬНАЯ РОССИЯ" в Астраханской области, военный врач Сергей Кодюшев.
"До тех пор, пока не переболеют порядка 40-50% людей, инфекция обычно продолжает распространяться", – сказал специалист в комментарии для "Дни.ру".
При этом около 80% заразившихся не будут знать, что переболели коронавирусом, подчеркнул Кодюшев. Со временем агрессивность инфекции снизится, а количество тяжелых случаев уменьшится, уверен эксперт.
"Для большинства это закончится либо легким недомоганием, либо легкой простудой, либо усталостью, при этом в организме будут созданы антитела. Остальные 20% будут болеть тяжелее, из них точно 2% будут болеть тяжело, вот как мы это сейчас наблюдаем. Пока хотя бы половина населения не переболеет, вирус потихоньку будет вот так проявляться", – пояснил специалист.
Как только у человечества выработается иммунитет к COVID-19, он перестанет быть таким опасным и станет одним из многочисленных вирусов, с которыми живет человечество, уверен эксперт. "Это, по-моему, пятый коронавирус, который пришел к нам. Четыре предыдущих вызывали большую смертность, чем этот, но теперь по ним даже не объявляется карантин", – отметил Кодюшев.
Принятые ограничительные меры направлены на недопущение резкого увеличения тяжелых случаев, система здравоохранения с этим не справится, пояснил врач. "То, что большинство из нас переболеет – это неоспоримый факт. Через несколько месяцев острота иммунного ответа будет ослабевать, потому что сам вирус перестанет быть столь агрессивным", – уверен Кодюшев.
Напомним, что коронавирусом в России на 13 апреля заболели более 18 тысяч человек. 148 пациентов умерли, 1470 выздоровели. Большая часть зараженных по-прежнему приходится на Москву.
Популярные темы форума
Кого вы хотели бы убрать из шоубизнеса?
Здесь задавали вопрос, почему мальчики или парни издеваются над девочками или девушками, ответ вас не удивит
Ненавижу свою мать
Самый красивый певец
Не собираюсь провоцировать. Просто интересно.
Во что превратилась моя жизнь
Образование на головке члена
Жить вместе
Что будет с экономикой?
Жить или не жить?