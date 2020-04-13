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Коронавирус: последние новости на сегодня, 13 апреля 2020 года

Фото: Evgeny Sinitsyn/Xinhua/Global Look Press
В скором времени число зараженных коронавирусом в мире может превысить два миллиона человек. В России количество заболевших COVID-19 превысило 15 тысяч. Последние новости о коронавирусе на 13 апреля 2020 года – в материале "Дни.ру".  
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Заболели – 1762539;

Умерли – 102818;

Выздоровели – 377503.

Позитивные новости приходят из Великобритании. Сообщается, что премьер-министр Соединенного королевства Борис Джонсон излечился от коронавируса и был выписан из больницы. Политик опубликовал видеообращение и поблагодарил медиков за заботу. По признанию Джонсона, он чуть не умер от коронавируса. 

Коронавирус в России

Заболели – 15770;

Умерли – 130;

Выздоровели – 1291.

За последние сутки выявлено 2186 случаев заражения коронавирусом в России, скончались 24 человека. Дни с 14 по 16 апреля будут решающими в борьбе с COVID-19, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Выводы о ситуации с заболеваемостью пока делать рано, сказала она в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

Делать выводы об эффективности ограничительных мер можно будет к концу апреля, считает Голикова. К этому времени пройдут два цикла по 14 дней, затем эксперты смогут решить судьбу карантина. Ранее на совещании с президентом эксперты-вирусологи говорили, что говорить об уменьшении числа нерабочих дней можно будет к концу текущей недели, то есть на Пасху. 

По мнению врача и телеведущего Александра Мясникова, коронавирус "щадит" Россию. Смертность от заболевания в нашей стране ниже, чем в Германии, написал эксперт в своем телеграм-канале. 

Тем временем российский город Вязьма в Смоленской области закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса в доме-интернате для престарелых. У 86 постояльцев обнаружили COVID-19. 

Коронавирус в Москве

Заболели – 10158;

Умерли – 72;

Выздоровели – 687.

В Москве за последние сутки выявлено более тысячи случаев заражения коронавирусом. На въездах в столицу дежурят наряды автоинспекции. Правоохранители уточняют у граждан причину прибытия в город. 

Проверка идет выборочно, никого не штрафуют и не разворачивают, сообщает РБК. Водителей предупреждают, что со среды, 15 апреля, для въезда в Москву и передвижения по ней на личном или общественном транспорте будут нужны цифровые пропуска. 

Об их введении 11 апреля объявил мэр столицы Сергей Собянин. Оформление пропусков начинается 13 апреля. Они нужны для поездок на работу, в магазин, на дачу, в другой регион или обращения за медицинской помощью. После оформления документа владелец получит код из 16 символов, первые четыре цифры – дата окончания действия пропуска. 

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва1025858499
Россия157701301291
США5303842051330233
Весь мир1762539
102818377503

Коронавирус | В Москве | В России | В Италии | В мире 

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Автор: 13 апреля 2020, 00:15

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