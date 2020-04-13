Бежавшие из России богачи в панике спешат обратно из-за коронавируса на Западе

Пользовательница "Фейсбук" Ольга Солоухина, которая представилась жительницей Лондона, рассказала об ужасах жизни в городе, охваченном эпидемией коронавируса. Она отметила, что россияне не видят того, что происходит в Европе, и поэтому просто не осознают своего счастья.
Так, по словам женщины, человек, страдающий от симптомов коронавируса в собственной квартире, рискует не получить вообще никакой медицинской помощи. Он останется заперт в четырех стенах без внимания врачей один на один с лихорадкой, кашлем и другими болезненными проявлениями.
Богачи из России, избравшие Британию в качестве нового места жительства, не стали жалеть средств и за бешеные деньги приобрели для себя возможность вернуться на Родину. "Уехали даже все, кто ненавидел Россию, уехали все, кроме тех, кого сразу арестуют на российской границе", – цитирует "Царьград" Ольгу Солоухину.
Коронавирус в России, судя по ее словам, менее опасная угроза, чем та же самая болезнь в Британии. Дело в том, что в нашей стране медики занимаются спасением людей в каждом случае, и сама система работает слаженно и четко.
Блогер поделилась историей эвакуации детей богачей из России. Ее удалось провернуть несмотря на закрытое небо. По словам жительницы Британии, частный самолет вывез двух отпрысков с некоего меленького и успевшего зарасти травой аэропорта. Полет проходил через Швецию. Однако перед этим на протяжении трех дней дети российских богачей были на низком старте, но не знали – смогут ли их забрать, или пандемию им придется пережидать в ставшей такой опасной Британии.
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