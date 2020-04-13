Работавшие в Москве врачи заболели коронавирусом

Последние новости показывают, что профессия врача во всем мире и в России в частности стала еще более нужной, востребованной и героической, чем это считалось. Выходя на работу в условиях стремительного распространения эпидемии, специалисты рискуют собственным здоровьем.
Ярким примером этому может послужить ситуация в Тверской области, где согласно данным статистики, из 44 новых случаев заражения коронавирусом девять относятся к врачам. Все они работали с больными COVID-19 в клиниках в Москве, передает "Царьград".
Отметим, это далеко не первый случай, когда работающие в столице медики заражаются коронавирусом. Так, в одной из клиник в Уваровском переулке, согласно данным СМИ, COVID-19 был обнаружен у всего руководства, включая главного врача. Он находится в тяжелом состоянии.
Еще один пример, прогремевший на всю Россию, связан с главным врачом медицинского центра в Коммунарке Денисом Проценко. У него также был диагностирован коронавирус. Незадолго до этого специалист общался с президентом России Владимиром Путиным.
Это стало поводом для беспокойства россиян, однако всех успокоил Дмитрий Песков. Он отметил, что российский лидер регулярно сдает тесты на коронавирус, и у него все нормально.
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