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Общество

Собянин ввел в Москве цифровые пропуска

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Москве указом мэра Сергея Собянина вводятся цифровые пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте, в том числе в такси, метро МЦК и МЦД. Оформить удостоверение можно будет с 13 апреля. 
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Передвигаться пешком можно пока без пропусков, но соблюдая все правила и ограничения. Заказать пропуск можно на официальном сайте столичной мэрии с 13 апреля. С 15-го его наличие будет обязательным.

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Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Для работающих пропуск дается сразу до 30 апреля включительно, если организация продолжает деятельность и присутствие работника обязательно. Количество поездок не ограничено.

Для перемещения по городу в личных целях пропуск выдается на один ден и разрешает поездку до места назначения и обратно. Получить такой пропуск можно два раза в неделю.

Для поездок из Москвы в область необходимо заказать его на официальном сайте столичной мэрии. Для передвижения из области в Москву необходимо заказывать пропуск на сайте регионального правительства. Для прибытия в столиц из других субъектов Федерации нужно заказывать пропуск на сайте мэрии Москвы. 

Поездки без пропуска могут совершать военнослужащие, стражи правопорядка, судь и иные категории, но только в служебных целях. Кроме того, цифровые пропуска не требуются лицам младше 14 лет. 

Напомним, что в Москве зафиксировано 8852 случаев заражения коронавирусом. В России выявлено более 13,5 тысячи заболевших. В стране действует режим всеобщей изоляции, дни до 30 апреля объявлены нерабочими.

11 апреля 2020, 19:51

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