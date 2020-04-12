Малышева назвала способ избежать заражения коронавирусом через еду

Елена Малышева последнее время только и рассказывает про коронавирус в России. На этот раз на своей странице в соцсетях она ответила на вопрос, который волнует многих – как обезопасить себя от заражения коронавирусом через еду.
В своих утверждениях она ссылалась на недавние исследования Паулы Кэннон – профессора молекулярной биологии и иммунологии. Она сообщает, что нет повода для беспокойства, когда берете еду на вынос в каком-то ресторане, поскольку на кухнях всегда очень жесткие требования к гигиене, а в современных условиях, – особенно.
Даже если повар чихнул на еду, обезопасить себя можно, разогрев пищу в микроволновке. Безопаснее всего, конечно, взять замороженную готовую еду, которую требуется ставить на более долгий режим.
Если опасения вызывает не еда, а контейнеры, в которых ее принесли – просто переложите пищу на тарелку и вымойте руки с мылом. Этих мер будет достаточно, чтобы предотвратить заражение.
По последним данным, коронавирус в России привел к массовой популярности сервисов доставки. В марте они сообщили, что количество желающих воспользоваться их услугами выросло в три раза.
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