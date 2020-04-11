Количество заболевших коронавирусом в России превысило 13 тысяч

За прошедшие сутки в 49 регионах страны зафиксировали 1667 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших составляет 13 584.
Большинство инфицированных – 1030 – находятся в Москве. В Подмосковье зарегистрировали 152 новых случая, в Санкт-Петербурге – 80, в Нижегородской области – 33. По 26 заболевших – в Брянской области и Республике Дагестан.
В Башкирии коронавирусом заразились 25 человек, в Татарстане – 23 граждан, в Ульяновской области – 22 жителя. В Курской области и Красноярском крае зафиксировано по 21 случаю заражения.
В Рязанской области опасную инфекцию подхватили 17 человек, в Ставропольском крае – 14 жителей. По 13 случаев – в Краснодарском крае и Свердловской области, по девять – в Республике Калмыкия, Ростовской области и Ямало-Ненецком АО.
По восемь новых заболевших в Чеченской Ресублике, Тюменской области, Алтайском крае, по семь – в Тверской области, Чувашской Республике, Новосибирской области, по шесть – во Владимирской, Калужской, Кировской и Челябинской областях.
В Орловской, Ленинградской, Волгоградской областях и на Камчатке зафиксировали по пять новых случаев. В Смоленской области четыре жителя заразились коронавирусом. В Липецкой, Калининградской областях, а также в Республике Хакасии, Кабардино-Балкарии, Якутии, Приморской крае – по три случая.
В Иркутской, Ивановской, Амурской областях коронавирус – по два случая. По одному заболевшему в Вологодской, Самарской, Саратовской, Кемеровской областях, а также в Республике Бурятия, Хабаровской крае и Севастополе.
По данным оперативного штаба, число жертв коронавируса в России выросло на 12 до 106. За весь период полностью выздоровели 1045 пациентов.
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