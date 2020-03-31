Названо уникальное свойство коронавируса

Врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика" Захар Лейкин рассказал о важной способности коронавирусной инфекции. Он заявил, что COVID-19 быстро мутирует.



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По словам специалиста, к тому времени, когда китайскими учеными были переданы несколько десятков штаммов вируса, в них уже отмечалось 149 мутаций. Врач поведал, что в человеческой популяции циркулирует не более 40 штаммов коронавируса. Среди диких животных – несколько сотен.

Лейкин подчеркнул, что 15% возбудителей сезонных инфекций – коронавирусы. Медик отметил, что COVID может обмениваться своим генетическим материалом между частицами. Это так называемая рекомбинация, передает RT.

Врач пояснил, что группа вирусов является возбудителем острых респираторных инфекций. Зачастую течение болезни ограничивается лишь насморком и кашлем.

Напомним, что наиболее тяжелая ситуация с пандемией COVID-19 складывается в США, Италии, Испании. В Китае сообщили о прекращении эпидемии. Из-за коронавируса в России введен ряд экстренных мер. Многие регионы перешли в режим всеобщей изоляции.

По последним данным, коронавирусом в России заражены 2 337 человек, за 31 марта диагноз подтвердился у 500 пациентов. Больше всего случаев – в Москве (1226).

