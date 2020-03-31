Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей

Вечером 30 марта в Якутии ввели режим полной самоизоляции. Вместе с тем в некоторых городах региона будет запрещена продажа спиртных напитков.



О нововведении сообщил глава республики Айсен Николаев. С 31 марта по 6 апреля в Якутске, Жатае, Нерюнгринском и Мирнинском районах региона будет введен сухой закон – запрещена продажа алкоголя.

По словам Айсена Николаева, указанные города и районы являются "воротами в республику", и там есть болезнь или существует высокий риск ее проникновения, передает РИА Новости. Мера по ограничению продажи спиртного некоторых россиян неприятно удивила.

"И спиртное – запрет. Мы что, в тюрьме? А если у меня день рождения, и я его хочу провести с женой за бутылочкой вина? Что за ограничения?" – возмутился один из пользователей Сети. Некоторые отметили, что введением сухого закона власти ничего хорошего не добьются: любители выпить будут покупать паленку и травиться.

Ранее по примеру Москвы из-за опасности распространения коронавируса в России режим самоизоляции ввели в Вологодской, Брянской, Свердловской, Рязанской, Липецкой, Мурманской, Калининградской областях, в Татарстане и Адыгее.

Как писали "Дни.ру", 30 марта премьер-министр страны Михаил Мишустин призвал российские регионы ввести режим всеобщей изоляции. Ситуация с коронавирусом в России становится все более сложной.