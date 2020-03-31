За сутки в России выявлено 500 новых больных коронавирусом

На 31 марта общее число зараженных COVID-19 достигло 2337. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в своем телеграм-канале.
За сутки от коронавируса в России умерли восемь пациентов. Всего жертвами опасной инфекции в нашей стране стали 17 человек. В Москве скончались пять человек, в Санкт-Петербурге – один, по одному пациенту – во Владимирской и Пензенской областях, передает RT.
Впервые диагнозы поставлены в Магаданской и Астраханской областях. За сутки по России выздоровели 55 человек.
Как писали "Дни.ру", ситуация с коронавирусом в России с каждым днем все сложнее. По примеру Москвы из-за опасности распространения COVID-19 режим самоизоляции ввели в Вологодской, Брянской, Свердловской, Рязанской, Липецкой, Мурманской, Калининградской областях, в Татарстане и Адыгее.
Напомним, что российские специалисты создали высокоточный тест для выявления нового типа коронавируса. Он прошел клинические испытания и 25 марта был зарегистрирован для использования на территории нашей страны.
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