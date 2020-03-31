Как коронавирус связан с ожирением

Вирусологи и диетологи провели тщательное исследование. Им удалось установить связь между коронавирусом и ожирением.

Продолжение: Коронавирус: последние новости сегодня, 31 марта 2020 года

От индекса массы тела человека зависит уровень риска заражения COVID-19. Люди с избыточным весом имеют ряд сопутствующих заболеваний, таких как диабет или сердечно-сосудистые патологии.

"Такие люди несут с собой целый букет патологий и, как следствие, будут хуже переносить CoViD-19, что подтверждает текущая статистика", – рассказал корреспонденту "Известий" руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.



Кроме того, у страдающих от ожирения уменьшаются глубина и объем легких. Пневмония у них может развиваться активнее, сообщает РИА ФАН.

"Есть основания полагать, что люди с избыточной массой тела более уязвимы для заражения коронавирусом", – приводит "Царьград" слова старшего научного сотрудника института Х-Bio ТюмГУ Марии Орловой.

По данным Life, заболеть коронавирусом особенно рискуют люди с тяжелой степенью ожирения. Об этом заявила врач-диетолог Клиники управления здоровьем Сеченовского университета Наталья Пугачева.