Как коронавирус связан с ожирением

От индекса массы тела человека зависит уровень риска заражения COVID-19. Люди с избыточным весом имеют ряд сопутствующих заболеваний, таких как диабет или сердечно-сосудистые патологии.
"Такие люди несут с собой целый букет патологий и, как следствие, будут хуже переносить CoViD-19, что подтверждает текущая статистика", – рассказал корреспонденту "Известий" руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
Кроме того, у страдающих от ожирения уменьшаются глубина и объем легких. Пневмония у них может развиваться активнее, сообщает РИА ФАН.
"Есть основания полагать, что люди с избыточной массой тела более уязвимы для заражения коронавирусом", – приводит "Царьград" слова старшего научного сотрудника института Х-Bio ТюмГУ Марии Орловой.
По данным Life, заболеть коронавирусом особенно рискуют люди с тяжелой степенью ожирения. Об этом заявила врач-диетолог Клиники управления здоровьем Сеченовского университета Наталья Пугачева.
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