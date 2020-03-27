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Коронавирус

"Это невозможно скрыть": Малышева назвала количество больных коронавирусом в России

Елена Малышева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Елена Малышева стала новой гостьей программы "А поговорить?". В беседе с журналисткой Ириной Шихман медик рассказала, как уберечься от пандемии. 
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Интервьюер уточнила, оправдана ли в России паника по поводу коронавируса. Ведущая передачи "Жить здорово" заверила, что у нас нет вспышек заболевания, как в Европе. Несмотря на то, что в интернете распространяют информацию о сокрытии от населения реальных данных о COVID-19, в стране все в порядке. 

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 Елена Васильевна Малышева (Шабунина)

Елена Васильевна Малышева (Шабунина) врач, телеведущая

"Что можно сказать точно и чего не скрыть, чего не смогли скрыть в Китае и Италии: когда больницы завалены пациентами, ты этого не скроешь. Если больницы завалены, то можешь говорить что угодно, но это снимут пациенты", – рассказала Елена Малышева. 

Как считает медик, будь ситуация настолько критичная, как ее описывают в Сети, мы бы все увидели в реальности. "Была бы болезнь, она была бы видна, именно с точки зрения тяжелых больных, это невозможно скрыть. Об этом бы писали родные, подпольные фото из реанимации – это все бы было", – уточняет ведущая программы "Жить здорово". 

Женщина уверена, что, вероятно, мы все уже болеем коронавирусом. Раз инфекция так быстро переносится, то ее невозможно остановить. Тесты делают только тем, кто вернулся из очагов заболевания, был в контакте с больным, а также людям с пневмонией.

"Рекомендация для тех, кто заболел: оставаться дома и вызвать врача. Все", – добавила Елена Малышева.

Она считает, что со временем коронавирус превратится в сезонную инфекцию. Как отметила женщина, не обязательно сидеть постоянно дома, главное, избегать общественных мест.

Автор: 27 марта 2020, 13:30
ФОТОРЕПОРТАЖ

Елена Малышева вышла в свет с младшим сыном

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