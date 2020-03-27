Как в Италии: ученый сделал неутешительный прогноз по коронавирусу в России

Победить коронавирус можно только при помощи жестких мер вплоть до полного карантина. С оценкой ситуации выступил ученый Российской академии наук Симон Мацкеплишвили. Он не исключил повторения в нашей стране итальянского сценария с десятками тысяч заболевших.



Через год можно будет говорить о том, что пандемия коронавируса не повторится, считает ученый. COVID-19, как и другие вирусы, не остается в организме человека надолго, сказал эксперт.



Но чтобы победить пандемию, нужны жесткие меры вплоть до тотального карантина, подчеркнул Мацкеплишвили. Если не действовать решительно, количество заболевших может резко увеличиться, и в России повторится итальянский сценарий, предупредил ученый.

Карантин необходимо соблюдать, пока не перестанут фиксироваться новые случаи заражения, приводит слова эксперта "Царьград". Мацкеплишвили призвал граждан не паниковать и соблюдать рекомендации.

Ранее биолог из США Анча Баранова рассказала об иммунитете к коронавирусу. Считается, что люди, переболевшие COVID-19, не заражаются им повторно. По ее словам, эта теория не доказана, исследователи продолжают наблюдения.

Баранова отметила: даже если иммунитет к коронавирусу вырабатывается, он может оказаться ограниченным по времени. Чтобы выяснить это наверняка, ученым понадобится год или два, сказала биолог в беседе с РИА Новости.

По последним данным, число зараженных COVID-19 по всему миру превысило 530 тысяч, более 24 тысяч человек умерли, выздоровели около 120. Лидером по количеству инфицированных стали США – 85 тысяч человек.

В России за последние сутки выявлено 196 случаев заболевания коронавирусом, общее число зараженных достигло 1036. Больше всего новых заболевших COVID-19 в Москве – 157 человек. 12 случаев зафиксировано в Крыму, восемь – в Московской области.