Какие лекарства нужно иметь дома для защиты от коронавируса

Как отличить коронавирус от ОРВИ? Если есть температура, но нет кашля – это CODID-19? Почему дети не болеют коронавирусом? На эти и другие вопросы "Дни.ру" ответила доктор медицинских наук, профессор кафедры оториноларингологии РУДН, отоларинголог международного медицинского центра "ОН КЛИНИК" Ирина Кириченко.

ОРВИ или коронавирус?

При коронавирусе симптомы не будут выглядеть как простое ОРВИ. Типы вируса COVID-19 разделились на два: европейский – более жесткий, и азиатский – более мягкий. Вирус мутирует и изменяет свои свойства.

При коронавирусе наблюдается высокая температура 38-40 градусов, практически сразу начинается кашель и дыхательная недостаточность. Это классическая картина развития COVID-19. В группу риска входят люди с иммунодефицитами, люди старшего возраста, имеющие сахарный диабет. Особенно рискуют люди с сердечно-сосудистой патологией, потому что сердцу не хватает сил для прокачки крови через легкие. За счет этого ухудшается состояние пациента, падает содержание кислорода в крови и обостряются все заболевания.

Также возможно и присоединение инфекции. В частности, может начаться пневмония. Заболевание затрагивает фиброзную основу легких, которая является структурным образованием, поддерживающим объем легких. Как только нарушается эта структура, развивается так называемый первичный фиброз и человеку становится нечем дышать. Вирус способствует тому, что этот фиброз возникает очень быстро. Нарушается функция сурфактанта – смеси поверхностно-активных веществ, выстилающей легочные альвиолы изнутри. Сурфактант начинает уходить из легких, пациенты задыхаются.

Коронавирус у детей

Есть информация, что дети лишь являются переносчиками коронавируса, или болеют им в легкой форме. Но это утверждение врач считает спорным. "У детей тоже может быть снижение иммунитета, иммунодефициты и другие вирусные заболевания. Например, они могут быть хроническими носителями вируса Эпштейн-Барра, вируса герпеса седьмого типа или цитомегаловируса, что сейчас очень распространено. Так что у маленьких пациентов так же может наблюдаться дыхательная недостаточность, с сухим кашлем. Вторично может активизироваться инфекция в полости носа и ротоглотки, могут возникнуть и нарушения обоняния, и затруднение носового дыхания. Но первично, все-таки, поражается легочная ткань".

Какие лекарства нужно иметь в аптечке

Что касается лечения, то, по мнению Кириченко, парацетамол, о котором пишут все СМИ, не панацея. "Но в домашней аптечке обязательно нужно иметь средства, которые понижают температуру. Подойдет и парацетамол, и аспирин, и витамин С. Закупите обезболивающими препаратами, а также антисептиками, которыми можно оросить слизистые", – советует врач.

Инкубационный период коронавируса

14 дней – это средний инкубационный период COVID-19. Уже доказано, что в некоторых случаях он может длиться 21-28 дней. Все зависит от иммунной системы человека. Если иммунитет ослаблен, симптомы появятся довольно быстро после контакта с инфицированным. При крепком иммунитете признаки болезни появляются позже, но за время инкубационного периода такой пациент может заразить десятки человек, не подозревая об этом.

Как укрепить иммунитет

Врач категорически не рекомендует бегать по улице, нагружать себя физическими нагрузками и соблюдать диету, так как это будет лишь дополнительным стрессом для организма. "Пичкать свой организм иммуномодуляторами в сумасшедших дозах и витаминами сейчас нет смысла. Закупать препараты-интерфероны тоже незачем, потому что этот вирус не поддается лечению никакими известными средствами, которые обычно применяют для лечения гриппа. Сейчас нужно самоизолироваться и сидеть дома. Только это может прервать цепочку распространения коронавируса", -