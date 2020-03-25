Коронавирус назвали причиной глобального упадка

Уже сейчас треть мировой экономики находится в рецессии. При этом каждая новая неделя карантина ухудшает ситуацию.
Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр признался, что для его страны показатели экономического роста окажутся гораздо ниже прогнозируемых, передает RT. По мнению журналистов Euronews, мировой экономике грозит новая Великая депрессия.
Напомним, тогда экономический кризис начался в 1929 году в США и продлился до 1939 года, затронув также Канаду, Великобританию, Германию и Францию, а также отразившись на жизни людей практически всех стран мира.
По оценкам некоторых экспертов, жесткие меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса, также рискуют вызвать проблемы в глобальной экономической системе. О том, насколько плохо все будет, ведутся споры.
Ранее "Дни.ру" писали, что индекс деловой активности в Европе уже опустился до минимума 1998 года. По словам старшего экономического советника HSBC Holdings Стивена Кинга, из-за эпидемии коронавируса ближайшие экономические перспективы ужасны.
Также об опасности глобальной рецессии на фоне распространения коронавируса в 2020 году предупреждал Международный валютный фонд. Впрочем, по оценке организации, есть риск повторить мировой финансовый кризис 2008 года, а не глобальный упадок первой половины XX века.
Популярные темы форума
Куда же делась красавица Цымбалюк-Романовская?
Коронaвирус - это миф?
Как коронавирус на вас повлиял?
Что пенсионеры должны делать в своём возрасте?
Длинные волосы в 50
А вы смотрите Док Ток?
Сексу хана?
Правда ли , что рос. лекарство помогает?
У Петросяна родился ребенок
Чето кушать хоцца. Поможешь? Что сварганить на быструю руку?