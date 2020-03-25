Объявлены жесткие меры против коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о введении жестких мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса в столице. О том, как изменится жизнь горожан, читайте в статье "Дни.ру".

На своей официальной странице Сергей Собянин рассказал о введении дополнительных ограничений для борьбы с распространением коронавируса в Москве. Эти меры начинают действовать с 25 марта.

В частности, объявляется о временном закрытии культурно-досуговых учреждений – культурных центров, клубов, библиотек и других заведений подобного типа. Также перестанут пускать посетителей столичные кинотеатры, детские развлекательные центры и игровые комнаты.

Не забыли власти Москвы и о взрослых развлечениях – деятельность ночных клубов, дискотек и других подобных заведений также будет временно приостановлена. В ресторанах, барах и кафе станет запрещено курить кальяны.

Также под запрет попадают попытки провести любое физкультурное, культурное, зрелищное, просветительское или иное массовое мероприятие. Касается это как открытых, так и закрытых площадок.

Соблюдать ограничения обязаны и торговые центры. Таким образом, все кинотеатры, детские комнаты, аттракционы, катки, фитнес-клубы и другие объекты на своей территории они будут обязаны закрыть. Магазины, банки и службы бытовых услуг свою работу смогут продолжить.

Ограничения затронут даже стоматологов. Им будет разрешено оказывать только экстренную помощь при острой боли и других ситуациях, которые не терпят отлагательств.

Центры услуг "Мои документы" перейдут в режим работы по предварительной записи. Оказывать они будут только те услуги, которые невозможно будет получить в электронном виде.

Студенты, пожилые люди и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, остались без права на бесплатный проезд в общественном транспорте. "Мера – непопулярная, но мы должны обеспечить соблюдение режима самоизоляции, чтобы уберечь от заразы наших бабушек и дедушек", – подчеркнул Сергей Собянин.

Все эти меры, выразил надежду мэр, помогут быстрее справиться с эпидемией коронавируса в Москве. Каждая из них направлена на обеспечение наибольшей безопасности жителей города.