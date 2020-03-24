Объявлено число тяжелых случаев коронавируса в больнице Москвы

Как отмечают многие специалисты, симптомы коронавируса у человека могут проявляться весьма слабо или не проявляться вовсе. Кто-то не заметит заболевания, у других оно пройдет в легкой форме.
Однако в ряде случаев пациентам требуется незамедлительная и весьма серьезная помощь, вплоть до подключения к аппарату искусственной вентиляции легких. Таких пациентов в НИИ имени Склифосовского, по словам директора больницы Сергея Петрикова, оказалось два. Кроме того, еще 20 больных коронавирусом находятся в реанимации медицинского учреждения в условно тяжелом состоянии, передает РИА Новости.
"Это действительно тяжелые формы", – подчеркнул Сергей Петриков.
Директор Института имени Склифосовского добавил, что у большинства госпитализированных болезнь протекает в легкой форме. Пациенты, в среднем, моложе больных в Италии – их средний возраст составляет 40 лет.
Сергей Петриков рассказал, что на данный момент практически все больничные койки заняты. Резервы остаются в реанимации, как раз потому, что у большинства пациентов болезнь протекает не в тяжелой форме.
Тем временем число случаев заражения коронавирусом в Москве достигло 290. Как сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с эпидемией в столице, за сутки были зарегистрированы 29 новых случаев.
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