В России объявили об изобретении лекарства от коронавируса

Разговоры об отсутствии защиты от коронавируса ученый назвал
ложью. По его словам, в 2000 году российские исследователи опубликовали
научные работы о влиянии некоторых препаратов на иммунную систему.
Специалисты исследовали влияние специальных клеток – макрофагов – на заболеваемость. В обычной ситуации они "спят", но при столкновении с новым возбудителем проявляют гиперактивность, что приводит к заболеванию.
Получается, что организм сам провоцирует заболевание. Это касается и пневмонии. Опубликованные российскими учеными в начале нулевых исследования были направлены на изучение свойств препаратов, подавляющих активность макрофагов, приводит слова Филатова "Царьград".
Эксперт призвал народ успокоиться и дождаться конца мая: к этому времени пандемия COVID-19 должна пойти на спад. С наступлением тепла любой вирус теряет активность, пояснил Филатов. Ученый призвал не расслабляться: с началом осени эпидемия может вернуться.
На 24 марта выявлено 379 тысяч случаев заражения коронавирусом. В Италии число инфицированных превысило 60 тысяч. Непростая ситуация складывается и в США: за сутки количество заболевших COVID-19 выросло более чем на десять тысяч.
Пока в Европе и Северной Америке коронавирус стремительно набирает обороты, Китай близок к тому, чтобы объявить о победе над пандемией. С 25 марта власти снимают карантин с провинции Хубэй, а с 8 апреля снимаются ограничения на въезд и выезд из Уханя и передвижение по городу, возобновляет работу метро. Тотальный карантин в одном из самых населенных регионов КНР ввели два месяца назад.
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