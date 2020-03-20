"Бред": народ взорвался из-за слухов о разработке вакцины от коронавируса в России

Как сообщили представители Роспотребнадзора, вакцина была создана в короткие сроки в Государственном научном центре вирусологии "Вектор". Лекарство разработано на основе шести рекомбинантных вакцин от гриппа. Испытания препарата будут проводиться на лабораторных животных. Затем его опробуют на людях.
Реакция россиян на это заявление оказалась неоднозначной. Многие пользователи Сети удивились, каким образом российским ученым удалось создать вакцину быстрее специалистов из других стран, где произошли более масштабные вспышки эпидемии: "Бред! Вирус мутирует сто раз, прежде чем вакцину изобретут. Ее еще в Китае нет!
Другие обратили внимание, что раньше не замечали публикаций о разработке вакцины, поэтому ее появление кажется подозрительно внезапным. "Наверное, купили у китайцев старый образец!" – предположил один из юзеров.
Нашлись и те, кто решил поддержать отечественных специалистов. Они выразили уверенность, что у российских экспертов получится разработать эффективное лекарство: "Слава России! Слава нашим ученым!"
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