Елизавета II сделала важное заявление по поводу пандемии коронавируса

Недавно стало известно, что британская королева собралась покинуть Букингемский дворец из-за пандемии коронавируса. Переждать распространение COVID-19 она решила в своих владениях в Виндзоре. Вместе с Елизаветой II отправился ее супруг принц Филипп.
По прибытию монаршая особа выступила с официальным заявлением. Она отметила, что в Королевстве начался период большой тревоги из-за распространяющегося вируса. Также в стране нависла неопределенность. Кроме этого, королева сообщила о важности изменить привычный образ жизни ради защиты уязвимых перед недугом. Елизавета II посоветовала найти новый способ связи с родными и близкими, а также призвала обеспечить им безопасность.
Британская королева поблагодарила ученых и врачей за многолетний опыт и преданность своему делу. "Сейчас у всех нас есть жизненно важная миссия, которую мы должны исполнить", – сказала она.
По состоянию на 19 марта в Великобритании зарегистрировано более 2,6 тысяч случаев заражения COVID-19. 137 человек скончались. Оправились от коронавируса всего 65 жителей страны.
Популярные темы форума
Литтл биг отстой, провалят Евровидение
Что хорошего принес русский мир в донецк?
Жёны брошенки богатых мужчин.
одиночество
А вы уже сходили в ашан?
Как провериться на корону и что делать. См. Вн.
Что мне делать?
Коронaвирус - это миф?
Закрыли границу с Белорусией
Похороны