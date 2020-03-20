Звезда Голливуда не может попасть домой из-за карантина

Знаменитый американский актер Микки Рурк и другие звезды Голливуда попали в непростую ситуацию из-за пандемии COVID-19. Они не могут уехать из Латвии из-за введенного в стране карантина.
По данным Life, Рурк находился там на съемках фильма. Определенный этап создания картины должен был проходить уже в Риге, но обострившаяся ситуация с коронавирусом нарушила намеченные планы.
Известно, что сейчас знаменитость находится в изоляции. Положение артиста осложено тем, что по контракту он обязан уехать из Латвии и продолжать работу. Сейчас американские представители и коллеги Рурка ломают голову над тем, как помочь ему вернуться в США, пишет "Вечерняя Москва".
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Микки Рурк входит в списки звезд, которые сделали неудачные пластические операции. Впервые актер отправился к хирургу после своего 47-го боя на ринге. После этого он уже не мог остановиться и стал регулярно посещать хирурга и косметолога.
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