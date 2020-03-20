Звезда Голливуда не может попасть домой из-за карантина

Эксклюзив Гороскоп Форум Новости "Дом-2" Евровидение 2020

Топ новостей

Собчак раскрыла неожиданную причину увольнения Шепелева
"Ситуация выходит из-под контроля": состояние Димы Билана ухудшилось
Отдых с миллионершей обернулся для Шаляпина больницей
"Нет места безголосой Бузовой": Пугачева выдвинула жесткое требование
Лера Кудрявцева рассказала об уходе молодого мужа
партнеры
Пятница
20 марта
Лента новостей
00:14
Звезду сериала "Кадетство" собирают в тюрьму после дебоша
21:19
Житель Новокузнецка пытался сжечь магазин из-за цен на мебель
21:06
В Петербурге мужчине прострелили живот в ходе конфликта
20:41
Путин призвал подготовиться к любому исходу пандемии коронавируса
20:13
Пьяный москвич наврал полицейским о поездке в Китай ради больничного
19:59
Эксперты: пандемия коронавируса может спасти человечество
19:47
Симптомы коронавируса: как распознать первые признаки COVID-19
19:45
В Уфе из-за коронавируса дезинфицируют трамваи и троллейбусы
19:45
Пластический хирург: как вычислить переделанную девушку
19:30
Житель Подмосковья порезал ножом беременную женщину
18:55
Чума смеху не помеха: подборка лучших шуток про коронавирус от пользователей Сети
18:51
Житель Подмосковья продает туалетную бумагу за 2 миллиона из-за паники россиян
18:44
Гороскоп на сегодня, 20 марта 2020 года
17:10
Остались следы: Самбурская побила Талызину
16:26
Вячеслав Володин поздравил с юбилеем Надежду Бабкину
16:25
Муцениеце заметно похорошела после расставания с Прилучным
16:20
Пошлячка Темникова возбудила Ивлееву сексуальными откровениями
16:17
Анфиса Чехова подверглась смертельной опасности
16:16
Ранен человек: в Новой Москве неизвестный открыл стрельбу
16:13
Оборудование со съемок сериала о медиках отдали настоящим врачам
16:01
Число заболевших коронавирусом в России за сутки возросло на десятки человек
15:49
"Сенсация!": Виторган предложил потереть фото его раздетой любовницы
15:43
"Трусиха": Дубцова скрылась от настигающей угрозы
15:36
Обколотая Темникова сильно изменилась
15:34
Лянка Грыу впервые высказалась об отношениях с отцом-бомжом
15:25
"Это был настоящий кошмар!": Талызина несколько месяцев держала внучку на даче
15:25
"Стыдно за него": Барановская откровенно о подавшем на нее в суд Аршавине
15:20
"Это нас обезопасит": врач рассказал о закрытии Москвы из-за коронавируса
14:56
Пластические хирурги? Долина помолодела на пару десятков лет
14:46
Трясущаяся Пугачева появилась на публике в инвалидной коляске
14:45
Российским ученым удалось "сфотографировать" коронавирус
14:44
"Народу говорят не все": отец-чекист Алены Кравец рассказал правду об опасности коронавируса
14:34
"Ребенок вас будет стесняться": Тодоренко ударили по больному
14:30
Гоген Солнцев променял престарелую жену на ее подругу ради ребенка
14:28
Своей заразы хватает: итальянцу Тото Кутуньо запретили пересекать российскую границу из-за коронавируса
14:25
Ирина Понаровская закричала от пакости Первого канала
14:22
Всех прибывающих из зарубежья россиян изолируют из-за коронавируса
14:17
"Восход и глаз": в переводе слова "коронавирус" нашли след масонов
14:15
"Ползаю с сыном по всей квартире": звезда сериала "Мажор" спасается от коронавируса
14:09
Умершая в больнице женщина 79 лет имела целый ряд серьезных заболеваний
14:07
Коронавирус заставил Волочкову обратиться к врачу
13:56
Изнуренная раком дочь Заворотнюк откровенно о ничтожествах и близких людях
13:54
Биолог из США назвал условия для прекращения пандемии коронавируса
13:40
Выздоравливающая от коронавируса Ольга Куриленко поделилась секретом лечения
13:39
Раскрыта неожиданная польза коронавируса для человека
13:33
"Мы вообще не защищены": звезда "Ворониных" рассказала о бедственном положении
13:32
Музыкантам запретили выступать в московском метро из-за коронавируса
13:27
"Слишком много знают": дочь Успенской рассказала об исчезновении детей на Рублевке
13:25
Блогер призналась Еремееву в наживе на смерти мужа после трагедии с сухим льдом
13:17
Жительница Омска зарезала сожителя за громкую музыку
12:49
Волосы и татуировки: какие детали внешности выдают мужчину-изменщика
12:46
"Я идиот": Ягудин поделился шокирующими откровениями
12:36
Пережившая крах двух браков звезда "Великолепного века" сделала интимное признание
12:36
Отрастут к концу эпидемии: Ургант тонко высмеял сбрившего брови Джигана
12:33
"Кому-то на руку": Лукашенко высказал подозрения насчет коронавируса
12:32
Путин рассказал о своем главном отличии от царя
12:19
"Муж нанял охрану": неизвестные решили взорвать машину Елены Летучей
12:15
Навку перекосило рядом с открывшей рот Кудрявцевой
12:08
Российские студенты смогут учиться на дому благодаря технологии из Подмосковья
11:55
"Сын хотел братика": Маша Вебер рассказала о рождении второго ребенка
11:49
Больше не наливать: звезда Голливуда устроила бесчинство в полете
11:34
"Куча дебилов": Топалов заявил о готовности убивать
11:24
Рубль занял второе место в списке самых нестабильных валют
11:18
В Москве умерла пациентка с подозрением на коронавирус
11:11
Новые откровения Оксаны Самойловой взбудоражили народ
11:08
"Будет вспышка": россиян призвали готовиться к худшему из-за коронавируса
11:07
Не может улететь: устроившего дебош на борту Панина выгнали из самолета
10:57
Изобилующий неточностями сериал о Магомаеве потребовали переснять
10:47
Назван регион России с самыми высокими зарплатами
10:38
Таксисты будут доставлять россиянам лекарства во время эпидемии
10:27
"Чего?!": расхулиганившаяся Бабкина встала грудью за подругу
10:22
Проклятый коронавирус: беременная дочь Глаголевой забаррикадировалась дома
10:00
Молодая жена довела Грачевского до слез
09:54
Больше, чем у Пугачевой: назван размер пенсии Волочковой
09:42
Счастливая жизнь Юлии Высоцкой оказалась иллюзией
09:15
Фильм-предсказание о коронавирусе стал самым популярным в Сети
08:52
"Беспардонная": Загитову разнесли за неприличный жест на катке
08:39
Постельное фото Андреевой и Бондарчука вызвало фурор
08:32
Беременна? Бузова спровоцировала новую волну слухов
08:28
В правительстве срочно продумывают новые ограничения из-за коронавируса
08:19
Увезли после обморока: зараженный коронавирусом об ужасах болезни
06:41
Напичкали наркотиками в США: оскандалившегося Джигана призвали пройти курс лечения в России
04:23
Боня рассекретила наживающихся на коронавирусе спекулянтов
03:34
Сделано заявление о пополнении в семье Воли и Утяшевой
02:29
"Покупает все, что можно": Овечкин набрал домой целую кучу еды из-за коронавируса
00:08
Звезда "Дома-2" объявила о своей беременности
22:07
Звезде сериала "Кадетство" грозит уголовный срок за избиение врачей
21:44
"Это был худший месяц": Самойлова взвыла из-за накуролесившего Джигана
21:38
Найдено предсказание о гибели 8 млн человек от коронавируса
21:36
"Панику пресекать надо": Розенбаум не видит ничего страшного в пандемии коронавируса
21:08
СМИ: Виторган и Нинидзе собираются пожениться
21:01
Фигуристка Слуцкая впервые показала свою дочь
20:21
Нужен новый хит: группа Little Big с треском провалилась из-за отмены "Евровидения-2020"
20:00
Гороскоп на сегодня, 19 марта 2020 года
19:54
"Никакой расхлябанности": Путин дал жесткий наказ по борьбе с коронавирусом
19:21
Житель Кемерова умер средь бела дня на глазах у зевак
18:55
Любовь во время чумы: Алсу в самоизоляции отметила годовщину свадьбы
18:50
Еда, кино, игры: МКБ предложил бонусные баллы в категории "На карантине"
18:38
В Петербурге пожилой мужчина скончался от ножевых ранений
18:29
Канделаки на взводе из-за отмены "Евровидения"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Беременна? Бузова спровоцировала новую волну слухов
"Подмывайтесь чаще и получайте удовольствие": Лолита спасает интимные зоны от коронавируса
"Больная девочка": Успенская выложила странное видео дочери после ее сенсационных слов
СМИ: Виторган и Нинидзе собираются пожениться
Число заболевших коронавирусом в России за сутки возросло на десятки человек
У звезды "Дома-2" подтвердился коронавирус
Шоу-бизнес

Звезда Голливуда не может попасть домой из-за карантина

Микки Рурк. Фото: AUG/face to face/www.globallookpress.com
Пандемия коронавируса доставляет множество хлопот не только простым людям. Под ударом оказались и звезды мирового масштаба.
прочитано 250 раз

Знаменитый американский актер Микки Рурк и другие звезды Голливуда попали в непростую ситуацию из-за пандемии COVID-19. Они не могут уехать из Латвии из-за введенного в стране карантина.

ПО ТЕМЕ

Главный красавец Голливуда превратился в старого трансвестита после пластики

 Коронавирус: последние новости

Сюжеты Коронавирус: последние новости

По данным Life, Рурк находился там на съемках фильма. Определенный этап создания картины должен был проходить уже в Риге, но обострившаяся ситуация с коронавирусом нарушила намеченные планы.

Известно, что сейчас знаменитость находится в изоляции. Положение артиста осложено тем, что по контракту он обязан уехать из Латвии и продолжать работу. Сейчас американские представители и коллеги Рурка ломают голову над тем, как помочь ему вернуться в США, пишет "Вечерняя Москва".

 

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Микки Рурк входит в списки звезд, которые сделали неудачные пластические операции. Впервые актер отправился к хирургу после своего 47-го боя на ринге. После этого он уже не мог остановиться и стал регулярно посещать хирурга и косметолога.

20 марта 2020, 02:38

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Сбежавший из Украины Порошенко нашелся в лечебнице
Володин рассказал о новом режиме работы Госдумы
"Стирает ему память": странная поза Соловьева рядом с украинцем вызвала недоумение
Глава Минздрава Украины предрек смерть всех пенсионеров страны из-за коронавируса

Шоу-бизнес

Елена Ваенга привела в смятение новостью о рождении ребенка
Седокова увела мужа у беременной Гордон
"Тяжелые времена": Михайлов нашел верное средство от коронавируса
"Кровь лилась ручьем": Гогена покусала и исцарапала его пожилая супруга

Проишествия

Тысяча россиян оказались в заложниках в Черногории из-за коронавируса
Аниматор изуродовал ребенка во время праздника в Москве
Есть пострадавшие: жуткий ураган разрушает Москву
"Я рассыпаюсь": блогер-фармацевт пишет погибшему из-за банной вечеринки мужу

Lifestyle

Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Мачеха ест гамбургеры, а Золушка смотрит телевизор: любимую сказку переписали на новый лад
Шоу-бизнес

Новые откровения Оксаны Самойловой взбудоражили народ

Звезды бурно отреагировали на слова женщины
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев променял престарелую жену на ее подругу ради ребенка

Мужчина готов на все ради наследника
Шоу-бизнес

Постельное фото Андреевой и Бондарчука вызвало фурор

Влюбленных сняли вместе
Шоу-бизнес

Ирина Понаровская закричала от пакости Первого канала

Артистка выступила с сенсационным заявлением

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 20 марта 2020 года
Гороскоп на сегодня, 19 марта 2020 года
Каким знакам зодиака стоит бояться коронавируса
Гороскоп на сегодня, 18 марта 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Такой губошлеп": Тихонов назвал Губерниева позором журналистики
Медведева упала духом из-за роковой неудачи
В Москве без вести пропал знаменитый фигурист
Делает четверной тулуп: ушедшей Загитовой нашли замену

Регионы

Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
Новый Шелковый путь: Руслан Байсаров построит железную дорогу в Тыве
"Больше никогда в жизни": люди отказываются от поездов через Крымский мост
Россиянам придумали новый налог: кому придется заплатить
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+