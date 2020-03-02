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Собчак вышла из себя после новостей о коронавирусе в Москве

Ксения Собчак. Фото: sobchakprotivvseh. ru/Global Look Press/www.globallookpress.com
Слухи о том, что коронавирус уже в Москве, начали ходить давно. Появление официального подтверждения вызвало новую волну паники.
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Одним из лидеров общественного мнения, который на многотысячную аудиторию транслировал панические сообщения о якобы замалчиваемых случаях заражения коронавирусом в России, была ведущая Ксения Собчак. В своем "Телеграм" она выразила уверенность, что случаи заражения в Москве COVID-19 уже были, однако врачи просто не ставили этот диагноз.

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Сюжеты Эпидемия коронавируса

Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Когда же в новостях появилось сообщение о том, что у прилетевшего из Италии россиянина был обнаружен коронавирус, Ксения Собчак не успокоилась. Наоборот, она вышла из себя, уверенная, что масштабы проблемы куда больше, чем показывает официальная статистика. "Ну хоть одного признали заболевшим, а сколько недиагностированных ходит??" – подчеркнула ведущая.

Отметим, согласно появившимся данным, новый случай заражения коронавирусом в России был зарегистрирован у вернувшегося из Италии россиянина. Известно, что болезнь протекает в легкой форме. Сам больной, а также все, кто контактировал с ним, находятся под медицинским наблюдением.

Ранее Ксения Собчак в своем телеграм-канале предполагала, что врачи в России могли занижать число случаев заражения коронавирусом, оформляя их как грипп. Также она делилась с подписчиками интересной историей из испанской Валенсии.

Ксения Собчак рассказала, что карантин из-за коронавируса был введен в одном из борделей города. Дескать, болезнь нашли у проститутки, уже успевшей обслужить нескольких клиентов. В итоге и работницам, и их клиентам пришлось запереться на 14 дней.

Автор: 2 марта 2020, 14:48

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