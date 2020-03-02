Вскрылись проблемы при создании вакцины от коронавируса

О том, какие проблемы могут помешать ученым оперативно создать вакцину от коронавируса COVID-19, рассказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владимир Жемчугов. Он отметил, что основная сложность – заставить организм человека сформировать хоть сколько-нибудь устойчивый и длительный иммунитет.
"Сообщения о повторных заболеваниях зараженных делают создание вакцины достаточно проблематичным", – цитирует телеканал "Звезда" Жемчугова. При этом неважно, насколько изучен коронавирус. Например, человечество до сих пор не в силах создать вакцину от гепатита C или от ВИЧ, хотя времени на это было много.
В связи с этим, считает врач-иммунолог, не стоит ждать готового средства раньше, чем через 18 месяцев. 2021 год, который некоторые специалисты называют как дату создания вакцины от коронавируса, лишь приблизительный срок.
Напомним, что возник коронавирус в Китае еще в 2019 году, однако на первые полосы мировых СМИ попал в 2020-м. Эпидемия выбралась далеко за границы города Ухань, где возникла, и успела проникнуть во все части света, за исключением безлюдной Антарктиды.
Последние новости говорят о том, что коронавирус в России может иметь более широкий охват, чем известно по официальным данным. Власти принимают необходимые меры для того, чтобы остановить распространение эпидемии.
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