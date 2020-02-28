Ксения Собчак поведала о коронавирусе в борделе с проститутками

В своем телеграм-канале "Кровавая барыня" телеведущая написала о ЧП в Валенсии, отметив, что это "Лучшее о коронавирусе". По ее словам, в одном из борделей в испанском городе ввели 14-дневный карантин.
По словам Ксении Собчак, местные власти сообщили о том, что заболевшей предположительно является проститутка. Девушка успела обслужить несколько клиентов до установки карантина.
Всего в борделе оказались запертыми 119 человек, 86 из которых клиенты. "К борделю подтягиваются жены и подружки клиентов", - сообщила Ксения Собчак.
Напомним, ранее теледива в своем "Телеграм" обратила внимание на вышедший еще в 1981 году роман "Глаза тьмы" американского писателя-фантаста Дина Кунца. В сюжете книги Ксения Собчак усмотрела страшное пророчество о бушующей в мире эпидемии коронавируса.
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