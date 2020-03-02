Даже детские сады: в Москве ввели экстренные меры из-за коронавируса

Приказом от 27 февраля введено ограничение на все массовые мероприятия, которые могли бы проводиться в московских образовательных учреждениях. Повременить придется с выездными уроками, экскурсиями и даже занятиями в бассейне.
Кроме того, столичный Департамент образования и науки распорядился ввести "утренний фильтр", передает телеграм-канал "RT на русском". При входе в детские сады, школы и колледжи у детей будут измерять температуру. Такую же процедуру велено проводить в течение дня. Тех, у кого будет выявлена повышенная температура, немедленно отправят домой.
Официально причиной введения столь жестких экстренных мер называется профилактика гриппа и ОРВИ. При этом работники образовательной сферы отмечают, что раннее с подобными распоряжениями они не сталкивались. Многие не сомневаются, что на самом деле приказ связан с попыткой остановить распространение эпидемии коронавируса в России.
Напомним, что коронавирус в России не получил широкого распространения, несмотря на общую границу с КНР и на большое количество китайских туристов, приезжавших в нашу страну еще до того, как стали понятны масштабы эпидемии. Некоторые конспирологи считают, что с целью не допустить паники реальные масштабы болезни скрывают.
Паникеры уверены, что коронавирус в России не умеют диагностировать. Якобы десятки, а то и сотни людей подхватили COVID-19, однако врачи установить этого не могут, и лечат их от чего-то другого.
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