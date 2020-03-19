"Будет вспышка": россиян призвали готовиться к худшему из-за коронавируса

Число заболевших коронавирусом в России пока невелико, и необходимо оборвать цепочку заражения в пределах страны. Для этого правительство вводит специальные ограничения, отметил специалист.
Коновалов призвал не надеяться, что на фоне глобальной пандемии России удастся отсидеться в тихой гавани. "Конечно, у нас будет вспышка", – заявил эксперт в интервью "Комсомольской правде".
По его словам, важно сгладить пик заболеваемости. Чем медленнее будет увеличиваться количество зараженных коронавирусом, тем быстрее система здравоохранения справится с последствиями, отметил эксперт.
Чтобы не повторить печальный опыт Италии, Коновалов призвал россиян уйти в самоизоляцию. Врач посоветовал по возможности не ходить на работу, в людные места и отказаться от общественного транспорта.
На 19 марта количество зараженных коронавирусом во всем мире увеличилось до 210 тысяч человек. Погибли почти девять тысяч, вылечились 84 тысячи.
В России зафиксировано 143 случая заболевания коронавирусом COVID-19, большая часть – в Москве. Указом правительства с 18 марта по 1 мая закрыты государственные границы, исключение сделано для дипломатов и водителей грузового транспорта.
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