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Общество

Найдено предсказание о гибели 8 млн человек от коронавируса

Фото: Liu Kun/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Коронавирус COVID-19 заразит почти 20% населения земли и убьет восемь миллионов человек. Страшное предсказание содержится в докладе Фонда Рокфеллера от 2010 года.  
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В документе описаны четыре возможные модели будущего. Один из них дословно переводится как "Блокировка шага". Сценарий описывает мир во время пандемии, схожей с распространением коронавируса.   

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По мнению авторов доклада, вирус распространится по всему миру – им заразится 20% населения планеты, за семь месяцев погибнет восемь миллионов человек. Пандемия, уверены в Фонде Рокфеллера, снизит международную мобильность людей, нанесет сильный удар по туристической отрасли и нарушит торговые цепочки.   

Тем не менее несколько стран покажут серьезные успехи по борьбе с пандемией, предсказывали авторы доклада. Одна из них – Китай. Благодаря жестким и своевременным действиям властей Поднебесной эпидемию удастся остановить и спасти миллионы жизней, прогнозировали в Фонде Рокфеллера.  

Действительно, КНР смогла оперативно справиться с распространением коронавируса. И хотя официально о победе над COVID-19 власти Китая еще не объявляли, ситуация в стране нормализуется с каждым днем, а ежедневное количество заболевших не превышает пары десятков человек.   

Пандемия серьезно изменит политические режимы во многих странах, сделает власть во многих странах более авторитарной, предрекали эксперты Фонда Рокфеллера. "Чтобы защитить себя от распространения все более глобальных проблем – от пандемий и транснационального терроризма до экологических кризисов и растущей нищеты – лидеры во всем мире стали править более жестко", – приводит мнение авторов доклада обозреватель "Царьграда" Сергей Латышев.   

Напомним, что на 18 марта в мире зафиксировано 191 тысяча случаев заболевания коронавирусом. В России COVID-19 выявлен у 147 человек, большинство – в Москве.

Автор: 18 марта 2020, 21:38

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