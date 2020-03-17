Названо эффективное лекарство от нового коронавируса

Пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер высказался на брифинге по поводу эпидемии коронавируса. Он рекомендует не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства.
По мнению экспертов ВОЗ, в этих целях поможет парацетамол. Линдмайер отметил, что специалисты пока изучают данные об ибупрофене, поскольку исследований по нему пока недостаточно. Он добавил, что не было опубликовано новых свидетельств того, что ибупрофен повышает риск смертности при коронавирусе, сообщает РИА Новости.
При этом специалист ВОЗ добавил, что если ибупрофен выписан врачом и необходим по медицинским показателям, то принимать его можно. А вот при самолечении от этого препарата лучше отказаться.
Материал дополняется
Популярные темы форума
Чего боится коронавирус?
Литтл биг отстой, провалят Евровидение
Лиона-хамелиона
Что вам нравится в мужчинах?
Пандемия это ,что?
Сколько вам лет?
Терешкова ,что сказала????
Здесь есть овны?
Как давно вы на форуме?
Ничего не подарил на 8 марта