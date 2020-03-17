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Здоровье

Названо эффективное лекарство от нового коронавируса

Фото: Liu Kun/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сделала важное заявление о борьбе с коронавирусом. Специалисты порекомендовали при самолечении от COVID-19 пить парацетамол.
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Пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер высказался на брифинге по поводу эпидемии коронавируса. Он рекомендует не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства.

По мнению экспертов ВОЗ, в этих целях поможет парацетамол. Линдмайер отметил, что специалисты пока изучают данные об ибупрофене, поскольку исследований по нему пока недостаточно. Он добавил, что не было опубликовано новых свидетельств того, что ибупрофен повышает риск смертности при коронавирусе, сообщает РИА Новости. 

При этом специалист ВОЗ добавил, что если ибупрофен выписан врачом и необходим по медицинским показателям, то принимать его можно. А вот при самолечении от этого препарата лучше отказаться. 

Материал дополняется

Автор: 17 марта 2020, 14:05

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